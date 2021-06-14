Число пострадавших при пожаре на АЗС в Новосибирске выросло до 25

Число пострадавших при пожаре на АЗС в Новосибирске возросло до 25. Сейчас открытое горение ликвидировано.

«В 17:03 — ликвидация открытого горения», — передало РИА «Новости» слова представителя МЧС РФ.

По словам главного врача городской станции скорой помощи Ириной Большаковой, сейчас известно о 25 пострадавших, среди них один находится в тяжелом состоянии. Также есть ребенок 12 лет, его состояние — средней степени тяжести. Пострадавшие обратились в ближайшую больницу, позднее медики перевели их в ожоговый центр, уточнил ТАСС.

В пресс-службе Новосибирской областной клинической больницы сообщили, что шестеро находятся в реанимации.

Днем в понедельник в Новосибирске произошел пожар на автозаправочной станции в Октябрьском районе. На месте возгорания взорвались резервуары с жидким топливом. Изначально сообщалось, что пострадали шесть человек. Следственный комитет по Новосибирской области в результате завел дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Прокуратура также начала проверку. По информации источников ТАСС в экстренных службах, причиной пожара и взрывов на АЗС мог стать выброс газа.