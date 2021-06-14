Несколько человек пострадали при взрывах на АЗС в Новосибирске

В Новосибирске произошел пожар на автозаправочной станции в Октябрьском районе. На месте возгорания взрываются резервуары с жидким топливом, пострадали шесть человек. Об этом «360» сообщили в региональном главке МЧС.

Взрывы произошли на АЗС, которая расположена по адресу Гусинобродское шоссе, 60. Очевидцы засняли происходящее на кадры, ролики распространились в социальных сетях.

«Горит автозаправочная станция, происходит хлопки газовых баллонов, емкостей с топливом. Площадь пожара порядка 500 квадратных метров. По оперативной информации, шестеро пострадавших. Тушение осуществляется силами и средствами по рангу № 3», — сообщили «360» в пресс-службе МЧС по Новосибирской области.

По сообщению РИА «Новости», в числе шестерых пострадавших при взрывах на АЗС двое пожарных.

Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, сообщила ТАСС главврач станции скорой помощи Ирина Большакова.

Согласно информации на сайте МЧС, пожар на заправке произошел в понедельник в 18:03 по местному времени (14:03 по московскому).