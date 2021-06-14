Число пострадавших в результате взрыва на газовой автозаправке в Новосибирске возросло до 21 человека. Об этом со ссылкой на источник в экстренных службах сообщил ТАСС.

Изначально сообщалось о шести пострадавших. Позже их число возросло до 16 человек. Согласно последним данным, за медпомощью обратились уже 20 человек. При этом медики сообщили агентству, что количество пострадавших возросло до 21 человека. Среди них в том числе двое пожарных.

Следственный комитет по Новосибирской области после пожара на АЗС завел дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Прокуратура также начала проверку.

По сообщению от источника ТАСС в правоохранительных органах, причиной пожара и взрывов на АЗС в Новосибирске мог стать выброс газа. Собеседник агентства рассказал, что во время разгрузки газовоза произошла разгерметизация газовой емкости. Он не исключил, что могло иметь место нарушение техники безопасности.

Взрыв и пожар произошли на АЗС в Октябрьском районе Новосибирска в понедельник. Момент взрыва на заправке попал на видео.