Наземный переход в Ступине мог обрушиться из-за перегрузки

Предварительной причиной обрушения наземного перехода на складе в Ступине называют перегрузку. Она привела к деформации крепежей.

«Предварительная причина обрушения — перегрузка моста, что привело у деформации крепежных элементов», — рассказали представители регионального МЧС. Их слова приводит РИА «Новости».

По последним данным, количество пострадавших при обрушении перехода выросло до 25 человек. Госпитализированы 17 человек. Они получили переломы, ушибы и ожоги от горячей воды. Погибших нет. Детей среди пострадавших нет.

Наземный переход длиной 35 метров и высотой четыре метра обрушился на одном из складов в Ступине утром 27 сентября. На месте работают спасатели и пожарные. Обрушение произошло на складе по адресу улица Заводская, владение 1, поселок Октябрьский в городском округе Ступино.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев пообещал оказать помощью пострадавшим при обрушении. Он передал свое поручение главе городского округа Ступино Вере Назаровой и министру здравоохранения региона Светлане Стригунковой.