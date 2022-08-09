Число пострадавших после взрывов в Новофедоровке выросло до семи
Минздрав Крыма: семь человек, в том числе 2 детей, пострадали при взрыве в Новофедоровке
В результате взрывов в Новофедоровке пострадали семь человек, среди них — двое детей. Люди получили осколочные ранения. Данные уточнил Минздрав Крыма в своем Telegram-канале.
В ведомстве отметили, что шести пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь и отправили домой. Седьмой человек по-прежнему в больнице — его госпитализировали в ГБУЗ РК «Сакская районная больница».
«Его состояние оценивается как средней степени тяжести, стабильное», — добавили в Минздраве.
Один мирный житель погиб. Его семье помогут власти Крыма.
Ранее говорилось о шести пострадавших. Подробностей об их состоянии не было.
Взрывы недалеко от поселка Новофедоровка прогремели днем 9 августа. В Минобороны РФ заявили, что на военном аэродроме Саки произошла детонация боеприпасов. Глава Крыма Сергей Аксенов отметил, что ситуацию уже взяли под контроль.