Число пострадавших после взрывов в Новофедоровке выросло до семи

В результате взрывов в Новофедоровке пострадали семь человек, среди них — двое детей. Люди получили осколочные ранения. Данные уточнил Минздрав Крыма в своем Telegram-канале.

В ведомстве отметили, что шести пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь и отправили домой. Седьмой человек по-прежнему в больнице — его госпитализировали в ГБУЗ РК «Сакская районная больница».

«Его состояние оценивается как средней степени тяжести, стабильное», — добавили в Минздраве.

Один мирный житель погиб. Его семье помогут власти Крыма.

Ранее говорилось о шести пострадавших. Подробностей об их состоянии не было.

Взрывы недалеко от поселка Новофедоровка прогремели днем 9 августа. В Минобороны РФ заявили, что на военном аэродроме Саки произошла детонация боеприпасов. Глава Крыма Сергей Аксенов отметил, что ситуацию уже взяли под контроль.