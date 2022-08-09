Столбы дыма и огня напугали крымчан. Главное о взрывах

В Крыму в районе Новофедоровки прогремели несколько взрывов. Пострадали пять человек, включая ребенка, один человек погиб. По данным Минобороны, сдетонировали боеприпасы. Работают скорые, пожар тушат. На место выехал глава Крыма Сергей Аксенов. Он призвал не плодить фейки и опираться лишь на официальную информацию. Туристам ничего не угрожает, заявили в ассоциации туроператоров России.

Взрывы боеприпасов в Крыму

На военном аэродроме «Саки» в районе Новофедоровки на западном побережье Крыма взорвались боеприпасы. Об этом сообщили журналистам в Минобороны. Пять человек пострадали, включая ребенка, один погиб. Пострадавшие доставлены в больницу. Угрозы их жизни нет. Об этом сообщили в Минздраве Крыма. Авиационная техника повреждений не получила. Причины взрыва выясняют, пожар тушат.

«Около 15:20, на территории аэродрома Саки в районе населенного пункта Новофедоровка, на обвалованной площадке хранения произошла детонация нескольких авиационных боеприпасов. <...> По докладу с места, никакого огневого воздействия по обвалованной площадке хранения боеприпасов на аэродроме не было», — процитировало ведомство РИА «Новости».

На место происшествия выехал глава Крыма Сергей Аксенов. В своем Telegram-канале он подчеркнул, что власти усилили все необходимые для обеспечения безопасности меры: ставятся ограждения, работают экипажи ГИБДД, пешие патрули. Дежурят бригады скорой помощи, санавиация.

Убедительно прошу доверять только официальной информации Сергей Аксенов.

Общей эвакуации в районе нет

Советник Аксенова Олег Крючков в своем Теlеgrаm-канале подтвердил факт нескольких взрывов в районе Новофедоровки. Он призвал дождаться официальных сообщений и не распространять фейки. Крючков подчеркнул, что никакое чрезвычайное положение никто не вводил.

«Эвакуировано порядка 30 человек из близлежащих домов. Люди будут расселены в пансионатах и гостиницах. Обеспечены питанием. По периметру аэродрома выставлено оцепление», — отметил Крючков.

При этом Аксенов подчеркнул, что речь идет о вывозе людей из домов, находящихся рядом с воинской частью. И никакой общей эвакуации в районе нет. В ассоциации туроператоров России добавили, что среди туристов нет погибших в результате взрывов: они произошли далеко от курортной зоны. Туристам в Крыму ничего не угрожает, поводов для паники нет. Об этом сообщил РИА «Новости» депутат Госдумы от крымского региона Алексей Черняк.

«Просим соблюдать спокойствие. Ни в коем случае не поддаваться панике, не выдумывать и не фантазировать о том, чего не было. Есть официальное заявление Минобороны», — заключил Черняк.