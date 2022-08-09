Минздрав Крыма обновил данные о количестве пострадавших в результате взрывов на аэродроме Саки

В результате инцидента на аэродроме в Сакском районе Крыма около Новофедоровки пострадали шесть человек. Об этом сообщили представители министерства здравоохранения региона. Их слова процитировал ТАСС.

По данным ведомства, всех раненых уже доставили в больницу.

«В ГБУЗ РК „Сакская районная больница“ доставлено шестеро пострадавших, один из них ребенок. К сожалению, еще один человек (гражданский) погиб на месте», — сообщили представители Минздрава Крыма.

Текущее состояние пострадавших пока неизвестно.

На место ЧП уже прибыл глава Крыма Сергей Аксенов. Об этом сообщил RT. Он подтвердил смерть одного мирного жителя в результате происшествия. Также Аксенов заявил, что власти окажут всю необходимую помощь семье погибшего.

Глава Крыма отметил, что ситуацию удалось локализовать и взять под контроль. Он призвал не строить версии произошедшего раньше времени и посоветовал дождаться официальной версии.