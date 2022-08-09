Минздрав Крыма обновил данные о количестве пострадавших в результате взрывов на аэродроме Саки
Число пострадавших при ЧП на аэродроме в Крыму увеличилось до шести человек
В результате инцидента на аэродроме в Сакском районе Крыма около Новофедоровки пострадали шесть человек. Об этом сообщили представители министерства здравоохранения региона. Их слова процитировал ТАСС.
По данным ведомства, всех раненых уже доставили в больницу.
«В ГБУЗ РК „Сакская районная больница“ доставлено шестеро пострадавших, один из них ребенок. К сожалению, еще один человек (гражданский) погиб на месте», — сообщили представители Минздрава Крыма.
Текущее состояние пострадавших пока неизвестно.
На место ЧП уже прибыл глава Крыма Сергей Аксенов. Об этом сообщил RT. Он подтвердил смерть одного мирного жителя в результате происшествия. Также Аксенов заявил, что власти окажут всю необходимую помощь семье погибшего.
Глава Крыма отметил, что ситуацию удалось локализовать и взять под контроль. Он призвал не строить версии произошедшего раньше времени и посоветовал дождаться официальной версии.