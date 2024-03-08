Происшествия 08 марта 2024, 16:28 Число пострадавших лыжниц в Сочи увеличилось до 18 «112»: в Сочи при массовом падении на соревнованиях пострадали 18 лыжниц РИА «Новости»

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Число пострадавших лыжниц во время гонок в Сочи выросло. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

«Количество пострадавших лыжниц при массовом падении на соревнованиях в Сочи увеличилось до 18», — отметили журналисты.

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Прокуратура Краснодарского края начала проверку после ЧП. Участницы спортивных мероприятий пострадали на курорте «Лаура» из-за непогоды. С различными травмами девушек увезли в больницу.

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе рассказала «360», что никаких погодных аномалий не ожидалось. Серьезно пострадали три лыжницы — они получили переломы. Ранее в Сети появился ролик с лыжной гонки в Сочи.