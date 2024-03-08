Эксклюзив 08 марта 2024, 14:14 «Спорт травмоопасен». Глава ФЛГР рассказала о пострадавших лыжницах в Сочи Глава ФЛГР Вяльбе: во время гонок в Сочи серьезно пострадали три лыжницы РИА «Новости»

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Несколько лыжниц получили ушибы и травмы во время гонки в рамках Спартакиады в Сочи. Из-за снежной бури соревнования перенесли на 9 марта, сообщила «360» президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

По ее словам, погода в Сочи испортилась неожиданно. Она отметила, что в тот момент, когда организаторы назначали дату спортивного мероприятия, никаких погодных аномалий не было.

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«Они (погодные условия — прим. ред.) были не настолько плохие», — рассказала Вяльбе.

Глава ФЛГР подтвердила, что во время гонки серьезно пострадали три лыжницы — они получили переломы. Вяльбе напомнила, что, к сожалению, у спортсменов всегда есть риск получить ту или иную травму во время тренировок или соревнований.

«Любой спорт травмоопасен. И лыжный спорт — не исключение», — заключила она.

Ранее в Сети опубликовали ролик с лыжной гонки в Сочи. Во время спортивного мероприятия поднялась снежная буря, в результате которой пострадало несколько человек.