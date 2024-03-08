08 марта 2024, 13:34
Лыжницы получили переломы из-за снежной бури в Сочи
Глава ФЛГР Вяльбе: из-за непогоды на соревнованиях в Сочи пострадали лыжницы
Лыжницы, участвующие в масс-старте на 10 километров, пострадали из-за снежной бури во время соревнований в Сочи. Об этом сообщил Telegram-канал «112».
По его данным, в больницы попали девять человек. По информации издания, у двух женщин диагностировали переломы рук, еще семь лыжниц получили сильные ушибы.
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Спортивный журналист Василий Конов в своем Telegram-канале раскритиковал организаторов соревнований и отметил, что подобные мероприятия нельзя устраивать при таких плохих погодных условиях.
«Жесть просто. А зачем в таких условиях разрешили проведение гонки?!» — возмутился он.
Информацию о ЧП во время спортивного мероприятия подтвердила президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе, сообщил РЕН ТВ.
«Спортсменки были доставлены в больницы. На данный момент там два перелома, есть ушибы», — указала она.
Ранее из-за схода лавины в Мурманской области погибли два туриста из Петербурга. ЧП произошло рядом с ущельем Рамзая в Хибинских горах.
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