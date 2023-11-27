Происшествия 27 ноября 2023, 15:13 Число погибших во время шторма на Кубани и в Крыму увеличилось до 4 Прокуратура: на Кубани и в Крыму во время шторма погибли четыре человека Unsplash

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Жертвами шторма на Кубани и в Крыму стали четыре человека. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Краснодарского края.

Тело четвертого погибшего обнаружили в Новороссийске.

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«Труп найден на Суджукской косе, личность не установлена, есть повреждения, рваная рана головы, возможно во время шторма», — указали в ведомстве.

Как уточнили в Telegram-канале Shot, его нашли в районе озера Соленое у Суджукской косы. На вид погибшему около 40 лет. Других подробностей не привели.

В ночь на понедельник, 27 ноября, на города Краснодарского края и Крыма обрушились ураган и шторм. Порывы ветра на полуострове достигали 144 километров в час. Без электричества остались около 400 тысяч жителей, дороги затопило. В Адлере потоки воды сносили деревья, машины и мусорные баки. В Сочи обрушился трехэтажный дом из-за подрыва грунта, сообщили «Известия».

Известно о погибшем мужчине в Крыму. Он проживал в селе Морское под Судаком. Как рассказала «360» сестра погибшего, он отправился посмотреть, как бушует море. Спустя время его тело нашли рядом с местным пансионатом.