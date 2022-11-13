Важное 13 ноября 2022, 18:44 Число погибших при взрыве в Стамбуле увеличилось до шести CNN Türk: Эрдоган сообщил о шести жертвах взрыва и 53 пострадавших в Стамбуле Соцсети

Читать 360tv в

Жертвами взрыва в центре Стамбула стали по меньшей мере шесть человек, еще 53 пострадали. Обновленные данные привел президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он также назвал произошедшее «нападением с бомбой», сообщил телеканал CNN Türk.

Взрыв прогремел на пешеходной улице Истикляль. Ранее СМИ сообщали о четырех погибших и минимум 11 пострадавших. Одной из версий взрыва рассматривают теракт.

Реклама

Правоохранители работают с записями со всех видеокамер, чтобы выяснять, где террорист оставил начиненную взрывчаткой сумку.

Реклама

Местные СМИ также сообщали, что власти Турции запретили телеканалам вести трансляцию с места происшествия. Журналистов попросили убрать камеры и не снимать.

В Сети появилось видео якобы со смертником на улице и последующим взрывом. Позже стало известно, что это кадры другого теракта, который случился еще в 2016 году.