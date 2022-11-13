13 ноября 2022, 18:44
Число погибших при взрыве в Стамбуле увеличилось до шести
CNN Türk: Эрдоган сообщил о шести жертвах взрыва и 53 пострадавших в Стамбуле
Жертвами взрыва в центре Стамбула стали по меньшей мере шесть человек, еще 53 пострадали. Обновленные данные привел президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он также назвал произошедшее «нападением с бомбой», сообщил телеканал CNN Türk.
Взрыв прогремел на пешеходной улице Истикляль. Ранее СМИ сообщали о четырех погибших и минимум 11 пострадавших. Одной из версий взрыва рассматривают теракт.
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Правоохранители работают с записями со всех видеокамер, чтобы выяснять, где террорист оставил начиненную взрывчаткой сумку.
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Местные СМИ также сообщали, что власти Турции запретили телеканалам вести трансляцию с места происшествия. Журналистов попросили убрать камеры и не снимать.
В Сети появилось видео якобы со смертником на улице и последующим взрывом. Позже стало известно, что это кадры другого теракта, который случился еще в 2016 году.
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