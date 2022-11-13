Происшествия 13 ноября 2022, 18:04 Губернатор Стамбула назвал число погибших и пострадавших при взрыве Губернатор Стамбула Ерликая подтвердил гибель четырех человек при взрыве Соцсети

Читать 360tv в

Число пострадавших при взрыве в центре Стамбула выросло до 38 человек. Об этом в своем Twitter сообщил губернатор провинции Стамбул Али Ерликая.

«В результате взрыва на улице Истикляль погибли четыре человека, ранения получили 38 человек», — написал он.

Реклама

Следователи считают одной из версий взрыва теракт. Правоохранители изъяли записи со всех камер видеонаблюдения в районе ЧП. Местные СМИ сообщили, что власти запретили телетрансляции с места происшествия.

Реклама

Истикляль — пешеходная улица в центре Стамбула. Сейчас ее перекрыли. По данным источника ТАСС, силы безопасности эвакуируют людей из расположенных рядов районов. Местный телеканал NTV сообщил, что на место происшествия вылетел глава МВД Турции. Министр будет координировать расследование причин взрыва.

В Сети уже появились сообщения о том, что взрыв якобы устроил смертник. Появились и кадры, на которых можно видеть террориста. Но при проверке оказалось, что это видео 2016 года.