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Число погибших при восхождении на Ключевской вулкан выросло до восьми

РИА «Новости»: число погибших при восхождении на Ключевской вулкан туристов выросло до 8

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Число туристов, которые погибли на Ключевском вулкане на Камчатке, увеличилось до восьми. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на заместителя председателя правительства Камчатского края Романа Василевского.

«Да, есть такая информация, поступила с вулкана, что двое скончались», — привело агентство слова Василевского.

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Он добавил, что на месте сохраняется плохая погода. Еще одну попытку вылететь спасатели совершат в 10:30 по местному времени (01:30 по московскому времени), отметил заместитель председателя правительства.

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Группа туристов из 10 регионов России с двумя гидами из Новосибирска прибыла к подножию Ключевской Сопки 30 августа. Они разбили лагерь на высоте 3,3 тысячи метров, откуда девять человек начали восхождение к вершине. В минувшую субботу, 3 сентября, часть группы сорвалась с высоты. Обстоятельства и причины произошедшего выясняются.

Утром 4 сентября в район происшествия уже вылетел вертолет Ми-8 с отрядом КГКУ ЦОД и бригадой медиков на борту. К спасательной операции также присоединился еще один Ми-8 МЧС России с сотрудниками специализированной пожарно-спасательной части.

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