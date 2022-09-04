Происшествия 04 сентября 2022, 12:52 Поделиться Telegram

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Viber Группировку спасателей для проведения операции на Ключевском вулкане Камчатки увеличили КГКУ ЦОД сообщил о наращивании группировки для проведения спасоперации на вулкане

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Группировку сотрудников экстренных служб для проведения операции на Ключевском вулкане Камчатки увеличили. Об этом сообщили в пресс-службе «Центра обеспечения действий по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности в Камчатском крае» (КГКУ ЦОД).

«На Камчатке наращивают группировку для проведения поисково-спасательной операции на Ключевском вулкане», — сказано в сообщении.

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Утром 4 сентября в район происшествия вылетел вертолет Ми-8 с отрядом КГКУ ЦОД и бригадой медиков на борту. К спасательной операции присоединился еще один Ми-8 МЧС России с сотрудниками специализированной пожарно-спасательной части.

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«Оба борта планируют приземлиться на максимально дозволенной высоте, чтобы спасатели могли пройти дальнейшую акклиматизацию», — уточнили в экстренных службах.

Следователь по особо важным делам СУ СК России по Камчатскому краю Василий Чернявский отметил, что, по предварительной информации, люди погибли на высоте около 4150 метров над уровнем моря.

«Погибли шесть человек. Один из гидов получил травму — перелом ноги. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на детальное установление всех обстоятельств случившегося», — сказал Василий Чернявский.

Личности погибших при восхождении на Ключевскую Сопку уже установили.

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