Число погибших при пожаре в Кургане достигло 6 человек

Жертвами пожара в Кургане, где ночью загорелся частный дом, стали уже шесть человек. Среди погибших трое детей. Об этом со ссылкой на экстренные службы сообщило РИА «Новости».

Деревянный дом площадью 150 квадратных метров сгорел на улице Урожайная, 148. Жертвами пожара стали шесть человек.

Ранее сообщалось о четырех погибших. Согласно предварительным данным областного Следственного комитета, при пожаре погибли люди, которые проживали в этом доме. Среди них две женщины (1958 и 1979 годов рождения) и двое детей (2013 и 2008 годов рождения). Сообщалось также о госпитализации мужчины 1975 года рождения. Возбуждено дело о причинении смерти по неосторожности.

Следователи осмотрели место происшествия. Причина гибели будет установлена по результатам судебно-медицинской и пожарно-технической экспертиз. Предварительно были сделаны выводы, что причиной пожара стала неисправность печного оборудования.

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