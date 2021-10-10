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    10 октября 2021, 08:44

    Число погибших при пожаре в Кургане достигло 6 человек

    РИА Новости: число погибших при пожаре в частном доме в Кургане выросло до шести человек

    Александр Блинов

    Жертвами пожара в Кургане, где ночью загорелся частный дом, стали уже шесть человек. Среди погибших трое детей. Об этом со ссылкой на экстренные службы сообщило РИА «Новости».

    Число погибших при пожаре в Кургане достигло 6 человек

    Деревянный дом площадью 150 квадратных метров сгорел на улице Урожайная, 148. Жертвами пожара стали шесть человек.

    Ранее сообщалось о четырех погибших. Согласно предварительным данным областного Следственного комитета, при пожаре погибли люди, которые проживали в этом доме. Среди них две женщины (1958 и 1979 годов рождения) и двое детей (2013 и 2008 годов рождения). Сообщалось также о госпитализации мужчины 1975 года рождения. Возбуждено дело о причинении смерти по неосторожности.

    Следователи осмотрели место происшествия. Причина гибели будет установлена по результатам судебно-медицинской и пожарно-технической экспертиз. Предварительно были сделаны выводы, что причиной пожара стала неисправность печного оборудования.

    Накануне вечером в Санкт-Петербурге произошел пожар в бывшем доходном доме Чубакова на набережной реки Карповки.