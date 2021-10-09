Пожар в доме Чубакова в Санкт-Петербурге удалось локализовать

Через 4,5 часа после начала горения пожарным удалось локализовать пламя, вспыхнувшее в жилом шестиэтажном доме Чубакова на набережной реки Карповка 30/15 в Санкт-Петербурге. Ранге пожара был понижен до второго, работы по тушению продолжаются.

Как сообщила пресс-служба МЧС России по Санкт-Петербургу, пожар локализован на площади 800 квадратных метров. Очаговое горение продолжается на 300 «квадратах». Работают 128 человек личного состава и 29 единиц техники.

Из здания было эвакуировано около 100 человек. По данным ТАСС, их разместили в 56-й гимназии. Власти выясняют, кому и в каком объеме требуется помощь.

Ранее сообщалось, что пламя вспыхнуло в мансарде исторического здания. Сведений о пострадавших не было.