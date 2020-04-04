Число погибших при обрушении дома в Орехово-Зуеве выросло до двух

Число погибших при взрыве газа в жилом доме в Орехово-Зуеве выросло до двух. Второго погибшего спасатели нашли под обломками.

«В разрушенном жилом доме в Орехово-Зуеве под завалами обнаружен еще один погибший», — сообщили RT в Единой дежурно-диспетчерской службе района. Эту информацию «360» подтвердили в региональном управлении МЧС.

Сейчас на месте случившегося продолжают работать спасатели. Также там находятся следователи и криминалисты, которые опрашивают жильцов дома. Точное количество погибших и пострадавших еще выясняется.

«По результатам проведенной доследственной проверки по факту хлопка газа в квартире жилого дома и обрушения стен возбуждено уголовное дело по статье <…> об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности», — сообщила «360» старший помощник руководителя ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий.

По предварительным данным следователей, в доме произошел взрыв газа, который привел к частичному обрушению. Рухнул подъезд с третьего по пятый этаж.

Взрыв прогремел днем 4 апреля в пятиэтажном доме на улице Гагарина. В результате погибло два человека, шесть жильцов получили различные травмы. К пострадавшим в больницу уже приезжал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он узнал о состоянии здоровья пациентов и поручил разместить остальных жильцов дома. Жителям пообещали выплатить компенсации.