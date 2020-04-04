Двух жителей обрушившегося подъезда дома в Орехово-Зуеве пока не удалось найти

На месте обрушения дома в Орехово-Зуеве работают два лучших отряда спасателей. Еще сутки на месте происшествия будет работать специальное оборудование, которое позволит оценить повреждения дома. На данный момент неизвестна судьба двух местных жителей из обрушившегося подъезда. Также ищут двух жителей других подъездов.

«Два лучших отряда мобилизованы, чтобы в течение шести часов убрать завалы. Проведена перекличка, спасибо, что участвовали и давали контакты соседей», — сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на встрече с жителями обрушившегося дома.

Мы пока не определили двух человек из пострадавшего подъезда и двух из четвертого — который не пострадал. Мы до них не дозвонились Андрей Воробьев Губернатор Подмосковья.

В течение суток будет продолжать работать специальное оборудования «Струна», чтобы подтвердить, что в доме будет безопасно находиться. Сотрудники МЧС проведут каждого жильца, чтобы тот мог забрать все необходимое из квартиры. В первый подъезд можно будет зайти позже, а во второй жильцов не пустят, так как это небезопасно.

«Мы найдем гостиницы и в городе, и рядом пансионат, где жители дома смогут разместиться. <…> Каждый, у кого есть необходимость, будет размещен нами в комфортабельных условиях. Вопрос с материальным обеспечением мы решим», — пообещал губернатор.

Если завтра вечером оборудование подтвердит безопасность здания, то люди смогут вернуться домой. До этого времени дом будет охраняться Росгвардией.

Мы сделаем все для того, чтобы это несчастье вместе пережить. Или дом будет восстановлен, или мы найдем, как компенсировать. На улице никого не оставим Андрей Воробьев губернатор Подмосковья.

Губернатор добавил, что дом действительно могут восстановить, но может быть и запрет на проведение работ. При проведении экспертизы будут учитывать состояние здания и год постройки. В любом случае никто не будет подвергать людей опасности. Сейчас же начнут выдавать деньги на вещи первой необходимости, например, одежду для ребенка или лекарства.

Днем 4 апреля в жилом доме на улице Гагарина в Орехово-Зуеве взорвалась газовая колонка. В результате обрушился подъезд с третьего по пятый этаж. Погиб один человек, четверых доставили в больницу. К пострадавшим приехал губернатор Подмосковья, который убедился, что жизни людей ничего не угрожает.

На месте ЧП продолжают работать спасатели. Всего из дома эвакуировали 200 жителей. Следователи и сотрудники прокуратуры продолжают проверку на месте взрыва.