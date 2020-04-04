Компенсации для жителей обрушившегося в Орехово-Зуеве дома обсудят с семьями лично

Пострадавшие при взрыве дома в Орехово-Зуеве не останутся без компенсаций. Все вопросы с людьми власти Подмосковья решат в индивидуальном порядке.

«С каждой семьей поговорим и разберемся, что конкретно ей можем компенсировать», — заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Члены команды главы Подмосковья узнают о нуждах каждого, кто пострадал в результате ЧП. Никто из эвакуированных из дома, где рухнул подъезд, не останется без внимания. Людей разместят в комфортабельных условиях и окажут материальную поддержку, если она необходима.

«Мы сделаем все для того, чтобы это несчастье вместе пережить», — подчеркнул Андрей Воробьев.

5 апреля, к вечеру, после оценки специалистов, будут решать вопрос, можно ли жителям соседних подъездов вернуться к себе домой. Воробьев не исключил, что дом будут восстанавливать, однако конкретное решение можно будет принять только после профессиональной экспертизы. Подвергать опасности жизни людей никто не будет.

«Все выплаты, которые предусмотрены в Подмосковье, будут выданы. Глава [администрации] в ручном режиме проговаривает, что людям надо. Завтра с жителям — их порядка 70 человек — будет встречаться в 18:00 человек. Тем, кто пострадал во втором подъезде, будет оказана дополнительная материальная помощь», — отметил Андрей Воробьев.

Подъезд жилой пятиэтажки в Орехово-Зуеве рухнул из-за взрыва бытового газа. По предварительным данным, один человек погиб, шестеро получили ранения. Все обстоятельства ЧП изучают подмосковные прокуроры и следователи. Дом оцепила Росгвардия. Всех пострадавших и эвакуированных разместят в гостиницах города.