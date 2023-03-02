Важное 02 марта 2023, 15:27 «Мы их дожмем»: Путин пообещал жесткий ответ украинским неонацистам и их хозяевам Президент Путин: Россия дожмет украинских неонацистов и их хозяев РИА «Новости»

Читать 360tv в

Цель украинских неонацистов и их хозяев по лишению россиян их исторической памяти и языка останется невыполненной. Ответ на такие шаги станет жестким. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе общения с сотрудниками образовательного центра «Машук».

Глава государства отметил, что он полностью уверен в том, что кураторы украинских боевиков даже не обратят внимание на атаку на села Брянской области.

Реклама

Путин напомнил: диверсанты открыли огонь по гражданским, в том числе детям. Он добавил, что это очередной террористический акт со стороны украинских неонацистов, которые хотят лишить россиян традиций, истории и языка.

«Ничего у них не получится. Мы их дожмем», — заявил президент России.

Глава государства отметил, что российские преподаватели воспитали достойных учеников, которые сегодня стали защитниками Отечества. Учителя своим примером научили отличать подлость от правды, а предательство — от честности и справедливости.

Группа украинских диверсантов незаконно перешла границу с Брянской областью в четверг, 2 февраля, после чего напала на несколько населенных пунктов российского региона.

Губернатор Александр Богомаз сообщил, что в результате нападения погиб водитель легкового автомобиля, ранения получил мальчик 2012 года рождения. Пострадавшего ребенка доставили в областную больницу. По оценке врачей, его жизни ничто не угрожает.