Число погибших после взрыва газа под Нижним Новгородом увеличилось до двух

В больнице скончался мужчина, которого вытащили из-под завалов после взрыва газа в Нижегородской области. Количество погибших увеличилось до двух.

«Несмотря на все усилия врачей, мужчина скончался. Таким образом, всего погибших в результате взрыва двое», — сказали ТАСС в медицинских службах.

Второго погибшего спасатели нашли живым под завалами. Его госпитализировали в крайне тяжелом состоянии.

В ночь на 8 апреля в двухэтажном кирпичном доме в селе Филинское Вачского района Нижегородской области взорвался газовый баллон. Произошло обрушение обоих этажей.

Сначала было известно об одном погибшем, трех человек госпитализировали, еще троим оказали помощь на месте. Теперь количество погибших увеличилось до двух. Всего в доме жили 12 человек.

После взрыва нижегородский Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В больнице развернут пункт размещения для жильцов пострадавшего дома.