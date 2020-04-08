Мужчина погиб из-за взрыва газа в Нижегородской области
Как сообщило ГУ МЧС Нижнего Новгорода, в ликвидации последствий случившегося участвовали 183 человека и 34 единиц техники.
В пресс-службе областного главка МЧС РФ сообщили «Интерфаксу», что в ходе спасательных работ были найдены двое мужчин.
«Извлекли двух человек. Один погибший, один живой. Сейчас выясняются их личности. Работа продолжается», — сказал собеседник агентства. Он добавил, что сейчас устанавливается, кем были найденные под завалами мужчины, гостями или хозяевами.
Газовый баллон взорвался на первом этаже двухэтажного дома села Филинское около полуночи 7 апреля. Взрывная волна разрушила два этажа, перекрытия и несущие конструкции, между подъездами.
В доме проживали 12 человек. Из них пять человек, в том числе, ребенок, были найдены и спасены сразу.
Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Сообщается также, что в участковой больнице села развернут пункт размещения для жильцов пострадавшего дома.