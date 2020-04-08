08 апреля 2020, 01:40
Взрыв газа произошел в жилом доме под Нижним Новгородом
Поздно вечером 7 апреля в селе Филинское под Нижним Новгородом произошел взрыв бытового газа. В результате обрушились два этажа. Из-под обломков извлечены пять человек, включая ребенка. Спасатели ищут еще одного человека.
Об этом в региональном ГУ МЧС сообщили «Интерфаксу».
«Взрыв газо-воздушной смеси произошел в квартире на первом этаже двухэтажного двухподъездного кирпичного жилого дома в селе Филинское под Нижним Новгородом. Есть разрушения. Под завалами как минимум один человек», — сказали в пресс-службе.
По предварительным данным, взрыв произошел в 23:56 из-за нарушения эксплуатации газового баллона.
К вылету готовится вертолет МЧС Ми-8.