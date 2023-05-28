Происшествия 28 мая 2023, 18:36 Число погибших после обстрела Алмазной в ЛНР увеличилось до двух Врио главы ЛНР Пасечник сообщил о двух погибших в результате атаки ВСУ на Алмазную РИА «Новости»

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Число погибших в результате обстрела населенного пункта Алмазная в Луганской Народной Республике увеличилось до двух. Об этом в Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник.

Изначально появилась информация о гибели женщины. Серьезные ранения получили еще девять человек, включая 10-летнего мальчика.

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«На операционном столе скончался мужчина. Приношу близким и родным погибшего свои соболезнования», — написал Пасечник.

Глава региона отметил, что пострадавший ребенок находится в тяжелом состоянии с травмой головы. Медики оказывают раненым необходимую помощь.

«Снаряды ВСУ попали в жилые дома, газопровод и линии электропередач. На месте ликвидации последствий обстрела работают профильные службы», — добавил он.

Глава администрации Стаханова Сергей Жевлаков сообщал, что один из снарядов ВСУ попал в жилой частный дом, который полностью разрушился.