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    25 ноября 2021, 11:18

    Число погибших на шахте в Кузбассе выросло до девяти

    Число погибших на шахте «Листвяжная» в Кузбассе выросло до девяти

    Ольга Назаркина, Юлия Булыгина

    Уже девять рабочих погибли на шахте в Кузбассе, где произошло задымление. Информацию подтвердили кемеровские власти.

    Число погибших на шахте в Кузбассе выросло до девяти

    Данные о девяти жертвах задымления на предприятии сообщили в областной администрации, написало РИА «Новости».

    Ранее было известно о шести погибших. По данным губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева, в шахте в момент аварии находились 285 горнорабочих, 237 из них эвакуировали. Под землей остаются 49 человек.

    Цивилев добавил, что из шахты откачивают воздух, системы вентиляции работают и сильной задымленности нет. Около производства развернут оперативный штаб, тут же находятся автобусы с родственниками горняков, их информируют о проводимых работах.

    В шахте продолжают работать 19 отделений спасателей, которые проверяют все выработки. Все оставшиеся горняки, предположительно, находятся в двух дальних штреках, пока с ними нет связи.

    В больнице помощь получают 43 пострадавших, двое — в тяжелом состоянии. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.