Губернатор подтвердил гибель шести горняков после пожара на шахте в Кузбассе

Шесть человек погибли при пожаре на кузбасской шахте «Листвяжная». Информацию об этом подтвердил кемеровский губернатор Сергей Цивилев.

«По последним данным, в шахте на момент аварии находились 285 горнорабочих, подняты на поверхность 237 человек. В шахте остаются 49 человек, шесть обнаружены погибшими», — написал он у себя в Telegram.

Ранее было известно о гибели одного горняка. Цивилев уточнил, что в шахте, по предварительным данным, находились 285 человек, 236 человек уже вывели на поверхность. Эвакуация продолжается.

На месте работают 11 отделений военизированной горноспасательной части (ВГСЧ) МЧС РФ, на подъезде еще семь, уточнил Цивилев. На место происшествия также вылетел вертолет санавиации с бригадой врачей Центра медицины катастроф на борту.

В Кузбасский клинический центр охраны здоровья шахтеров были доставлены 43 пострадавших. Двое из них находятся в тяжелом состоянии, 41 — в состоянии легкой и средней тяжести.

В шахте продолжают работать 19 отделений спасателей, которые проверяют все выработки. Все оставшиеся горняки предположительно находятся в двух дальних штреках, пока с ними нет связи. Из 40 километров участков горных выработок уже обследовано 18 километров.

По данным Цивилева, газовая обстановка на обследованных участках неопасная, задымленность слабая.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. На место также прибыли сотрудники регионального СУ СК РФ.