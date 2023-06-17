Происшествия 17 июня 2023, 09:50 Число отравившихся суррогатным сидром составило 106 человек Министр Мурашко: суррогатным сидром в России отравились 106 человек, из них 36 скончались Фото: Роспотребнадзор Республика Башкортостан

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Общее число отравившихся суррогатным сидром в России возросло до 106, из них 36 скончались, в том числе ребенок. Об этом рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

«Пострадали 106 человек, в том числе пять детей, погибли 36 человек, в том числе один ребенок», — министра процитировало РИА «Новости».

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Мурашко уточнил, что в настоящее время на лечении в больницах остаются 19 человек.

Отравление суррогатным сидром зафиксировали в нескольких регионах. Первые случаи произошли в Ульяновской области 5 июня. Позже стало известно об отравлениях в Пензенской, Самарской, Курганской, Нижегородской областях и Удмуртии.

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова дала поручения региональным управлениям ведомства найти и конфисковать продукцию «Мистера Сидра» из магазинов или со складов. В итоге удалось изъять более 70 литров этого напитка. Производившего ядовитый напиток бизнесмена Анара Гусейнова арестовали на два месяца.