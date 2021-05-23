В НАТО и ЕС отреагировали на задержание Романа Протасевича

Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал экстренную посадку в Минске самолета компании Ryanair опасным инцидентом. По его мнению, ситуация требует международного расследования. Он подчеркнул, что в североатлантическом блоке внимательно следят за ситуацией и сообщениями о задержании Романа Протасевича, летевшего этим бортом.

Об этом Столтенберг сообщил в Twitter.

«Это серьезный и опасный инцидент, который требует международного расследования. Белоруссия должна обеспечить безопасное возвращение экипажа и всех пассажиров», — написал он.

К немедленному освобождению Протасевича призвала глава МИД Швеции, действующий председатель ОБСЕ Анн Линде. Сообщения о его задержании она назвала глубоко тревожными.

«Совершенно недопустимое и безрассудное поведение. Белоруссия должна немедленно освободить Протасевича. Обсудим возможные последствия с коллегами из ЕС», — написала она в Twitter.

Инцидент с посадкой самолета Ryanair и возможные санкции в связи с ним главы государств и правительств Евросоюза обсудят на саммите 24 мая.

«Председатель Евросовета завтра поставит вопрос о вынужденной посадке рейса Ryanair в Минске. Последствия и возможные санкции будут обсуждаться», — написал в Twitter представитель Евросовета Баренд Лейтс.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала посадку самолета с Романом Протасевичем совершенно недопустимой.

«Все пассажиры должны получить возможность немедленно продолжить свое путешествие в Вильнюс, и должна быть обеспечена их безопасность. Любое нарушение правил международного воздушного транспорта влечет за собой последствия», — написала она в Twitter.

Самолет ирландской бюджетной авиакомпании Ryanair с одним из основателей признанного в республике экстремистским Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем приземлился в Минске после сообщения о находящемся на борту взрывном устройстве. Он был задержан сотрудниками белорусских правоохранительных органов.