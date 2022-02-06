Четыре снаряда нашли в 70 метрах от жилых домов в Москве

Четыре снаряда времен Великой отечественной войны обнаружили на строительной площадке метрополитена около дома № 15 на улице Демьяна Бедного. Об этом «360» сообщил информированный источник в экстренных службах.

На место приехали специализированные службы, идет разминирование.

До ближайших жилых домов расстояние около 60-70 метров.

В сентябре 2021 года минометный снаряд обнаружили на Киевском шоссе.

Также на востоке Москвы обнаружили мину времен Великой Отечественной войны. Ее нашли недалеко от жилого дома по улице Суздальской во время строительных работ.