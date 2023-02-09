Эксклюзив 09 февраля 2023, 07:52 Четыре машины сгорели на юго-западе Москвы Припаркованные машины сгорели на юго-западе Москвы

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На Соловьином проезде в Москве загорелись четыре автомобиля. Огонь распространился на 20 квадратных метров, рассказал источник «360».

Очевидцы вызвали спасателей к дому на юго-западе Москвы в 02:14. Три автомобиля горели синим пламенем, потом огонь перекинулся на четвертую машину. Пострадали BMW, Kia, SsangYong и Chevrolet. Площадь пожара достигла 20 квадратных метров.

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На Каширском шоссе этой же ночью сгорели семь строительных бытовок, огонь распространился на 80 квадратных метров меньше чем за час. Прибывшие на место спасатели его потушили. Тогда же на МКАД в районе Осташковского шоссе случилось крупное двойное ДТП — столкнулись восемь и четыре автомобиля. Никто не пострадал. Водителям посоветовали перестроить маршрут, так как движение в районе аварии затруднилось.

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