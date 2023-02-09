Эксклюзив 09 февраля 2023, 07:33 Семь строительных бытовок загорелись на Каширском шоссе менее чем за час Пожар в строительных бытовках на площади 80 кв. м произошел на Каширском шоссе

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В стройгородке на Юго-Восточной хорде произошел пожар. Огонь перекинулся с одной бытовки на семь меньше чем за час, но спасателям удалось его потушить. Никто не пострадал, рассказал источник «360».

Двухъярусная постройка загорелась на Каширском шоссе, экстренные службы приняли вызов 9 февраля в 00:46. Когда подразделения МЧС прибыли на место, горела одна бытовка, но огонь быстро распространился сначала на четыре, потом на семь — в общей сложности на площадь 80 квадратных метров. Пожар полностью потушили в 01:36. По предварительной информации, за медицинской помощью не обращались.

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Той же ночью на МКАД в районе Осташковского шоссе произошла двойная авария. В одной, по словам источника, столкнулись восемь машин, в другой — еще четыре. Так же обошлось без жертв, но движение по дороге ограничили, Дептранс Москвы посоветовал искать альтернативные пути.

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