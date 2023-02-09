Эксклюзив 09 февраля 2023, 06:47 Массовое ДТП произошло на МКАД в районе Осташковского шоссе Движение по МКАД затруднено из-за ДТП на 89-м км с участием 7 автомобилей Телеканал «360»

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На внешней стороне 89-го километра МКАД произошла двойная авария. В одной из них столкнулись восемь машин, в другой — еще четыре. За медицинской помощью никто не обращался, рассказал источник «360».

Две аварии случились в районе Осташковского шоссе и растянулась почти на всю дорогу. В общей сложности столкнулись 12 машин, в самой крупной из них — сразу восемь. На место выехали экстренные службы, в том числе скорая помощь и ГИБДД, но предварительно информация о пострадавших не поступала. Причину ДТП установят после проверки.

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Факт аварии подтвердил Дептранс Москвы. По его информации, столкнулись семь автомобилей. Водителям посоветовали выбирать альтернативный маршрут, потому что движение в месте ДТП сильно затруднено. По данным сервиса «Яндекс Карты», пробка растянулась от улицы Трудовая почти до улицы Полковника Романова.

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