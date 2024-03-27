Происшествия 27 марта 2024, 15:23 Четырех человек задержали в Краснодаре после поджога на железной дороге МВД: в Краснодаре задержали четырех подозреваемых в поджоге на железной дороге РИА «Новости»

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Полицейские задержали в Краснодаре четырех человек по подозрению в поджоге батарейного шкафа на железнодорожной дороге вблизи платформы «МЖК». Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу МВД по региону.

В полицию поступило обращение работников железной дороги о повреждении батарейного шкафа. Оказалось, что оборудование подожгли. Действия злоумышленников никак не отразились на движении поездов.

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В числе задержанных оказались ранее судимые граждане. Правоохранители возбудили уголовное дело о теракте, фигурантам, находящимся под стражей, грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее житель Саратова стал фигурантом уголовного дела о теракте после поджога музея спецоперации. В Крыму задержали женщину, планировавшую поджог на железной дороге.