Криминал 26 марта 2024, 11:42 В Саратове поджигателя двери музея истории СВО обвинили в теракте В Саратове поджигателю двери музея истории СВО предъявили обвинения в теракте

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В Саратове завершили расследование о поджоге двери здания в центре города. Фигуранту дела предъявили обвинение по статье о теракте, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

ЧП с поджогом произошло в ночь на 21 декабря прошлого года на улице Московской. Полиция оперативно задержала подозреваемого. Им оказался 21-летний житель соседней области.

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Мужчина заранее купил на заправке канистру и бензин, а потом устроил поджог. На допросе он объяснил, что ему позвонил неизвестный, представился сотрудником правоохранительных органов и заявил, что мошенники пытаются взять на его имя кредит по доверенности.

Следом ему позвонил уже якобы сотрудник Центробанка и посоветовал взять кредит на 190 тысяч рублей и перевести их на банковский счет, который ему продиктовали. А чтобы вернуть деньги, мужчине предложили поджечь объект в Саратове, тот согласился.

По данным источника РИА «Новости», речь шла о здании, где находится музей истории СВО.

По итогам расследования мужчине предъявлено обвинение по статье о теракте (ч. 2 ст. 205 УК РФ). Ему грозит до 20 лет тюрьмы. Материалы дела направили в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, затем их направят в суд.