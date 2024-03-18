Криминал 18 марта 2024, 11:04 Силовики предотвратили в Крыму теракт на железной дороге ФСБ: в Крыму задержали женщину, готовившую поджог релейного шкафа

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В Крыму задержали россиянку за подготовку теракта на железной дороге. Она по заданию украинских спецслужб собиралась поджечь релейный шкаф и сорвать военные поставки, сообщил Центр общественных связей ФСБ.

Подозреваемую схватили в Симферополе. Женщина 1999 года рождения работала на украинские спецслужбы. Она планировала поджечь релейный шкаф РК «Крымская железная дорога», чтобы сорвать военные перевозки. У злоумышленницы изъяли средства связи с перепиской и самодельные зажигательные устройства.

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«Также документируется причастность фигурантки к государственной измене в соответствии со статьей 275 УК России, предусматривающей наказание вплоть до пожизненного лишения свободы», — сообщила пресс-служба ведомства.

Мужчина 1962 года рождения готовил теракт на Транссибирской магистрали в Свердловской области. У него обнаружили деньги и взрывное устройство. Суд арестовал подозреваемого.