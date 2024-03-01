Важное 01 марта 2024, 17:21 Три человека обратились за помощью врачей после взрыва газа в жилом доме в Серпухове Источник фото: Telegram-канал главы г.о. Серпухов

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Три человека обратились за медицинской помощью после хлопка газа и пожара в доме № 33 на улице Чернышевского в Серпухове. Огонь, охвативший четыре квартиры, удалось потушить в течение часа. Жителям помогут с расселением, сообщил глава городского округа Сергей Никитенко.

«Три человека уже обратились за медицинской помощью. Жители дома эвакуированы, весь подъезд обесточен. <...> Наша задача — помочь людям, чьи квартиры пострадали, с расселением, а также привести в надлежащее состояние весь подъезд», — сказал глава Серпухова.

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Все действия, развернутые на месте происшествия, направлены на первостепенное достижение основной цели — обеспечить скорое и безопасное возвращение домой жильцов незатронутых квартир.

Источник фото: Telegram-канал главы г.о. Серпухов Источник фото: Telegram-канал главы г.о. Серпухов Источник фото: Telegram-канал главы г.о. Серпухов Источник фото: Telegram-канал главы г.о. Серпухов Источник фото: Telegram-канал главы г.о. Серпухов Источник фото: Telegram-канал главы г.о. Серпухов Источник фото: Telegram-канал главы г.о. Серпухов

«Все последствия в оперативные сроки устраняют специальные службы: закрывают тепловой контур подъездов и квартир, чтобы не проходила влага», — добавил Сергей Никитенко.

Следственные органы занимаются выявлением причин газового хлопка, после которого последовал пожар в жилом доме.

Источник фото: Telegram-канал главы г.о. Серпухов Источник фото: Telegram-канал главы г.о. Серпухов Источник фото: Telegram-канал главы г.о. Серпухов Источник фото: Telegram-канал главы г.о. Серпухов Источник фото: Telegram-канал главы г.о. Серпухов

Взрыв случился на четвертом этаже многоквартирного дома №33 на улице Чернышевского 1 марта. На место оперативно прибыли 36 спасателей и 11 пожарных машин.

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