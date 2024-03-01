Эксклюзив 01 марта 2024, 15:27 Пожар после взрыва в квартире Серпухова охватил 155 «квадратов» МЧС: площадь пожара в доме в Серпухове составила 155 квадратных метров

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Спасатели сумели локализовать возгорание в жилом многоэтажном доме в Серпухове на площади в 155 квадратных метрах. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по Московской области.

ЧП произошло 1 марта в доме 33 на улице Чернышевского. В 14:55 МЧС добилось локализации распространения огня.

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Всего на место пожара привлекали 11 единиц техники, 36 человек. Из них от МЧС — 15 человек и четыре единицы техники.

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В 15:08 в Telegram-канале МЧС России разместили информацию, что открытое возгорание ликвидировали. В главке уточнили, что загорелись четыре квартиры на четвертом этаже.

Очевидцы пожара сообщали «360», что перед началом пожара произошел хлопок, похожий на взрыв, хотя в МЧС не упомянули о нем.

Взрывная волна выбила остекление в горящей и соседних квартирах. Также «360» показывал эксклюзивное видео с места ЧП.