Происшествия 09 марта 2024, 14:23 Украинские войска сбросили взрывчатку на Горловку СЦКК: ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с дрона на Калининский район Горловки РИА «Новости»

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Украинские военные 9 марта сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Калининский район Горловки. Об этом сообщили в Telegram-канале СЦКК.

«Атака ударным БПЛА со стороны ВФУ: 09:25 — населенный пункт Горловка (Калининский район): сброшен взрывоопасный предмет с БПЛА», — передали в представительстве.

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ВСУ также обстреляли Горловку кассетными боеприпасами. В Никитовском районе зафиксировали 10 прилетов снарядами 155-миллиметрового калибра.

Ранее украинские боевики дважды за день обстреляли белгородский хутор Мухин. В одном частном доме посекло фасад и разбило окна, в другом осколками пробито крышу. Также повреждения получил легковой автомобиль.