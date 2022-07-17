Все три человека, находившиеся на борту упавшего в Камчатке вертолета Robinson, погибли. Об этом сообщил источник ТАСС в экстренных службах.

«На месте падения вертолета обнаружены тела троих погибших», — рассказал источник.

По предварительной информации, Robinson вылетел из поселка Мильково к кальдере вулкана Узо в субботу, в 03:22 по московскому времени. Вертолет выполнял частный рейс. По данным СМИ, за штурвалом находился пятикратный чемпион мира по биатлону среди юниоров Игорь Малиновский. Маршрут пролегал через Долину гейзеров.

В оговоренное время Robinson не вышел на связь. СК возбудил уголовное дело по части 3 статьи 263 УК России («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).

На следующий день вертолет нашли сгоревшим в 13 километрах от вулкана Узон. В районе места крушения вчера «наблюдалась низкая облачность и неблагоприятная для полетов погода», сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

Причины и обстоятельства трагедии предстоит выяснить следователям и криминалистам.