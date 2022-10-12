Один человек погиб при возгорании автомобиля в одном из гаражей Тушино | 360°

Эксклюзив 12 октября 2022, 09:41 Поделиться Telegram

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Viber Один человек погиб при возгорании автомобиля в одном из гаражей Тушино МЧС сообщило о пожаре в одном из гаражей в Тушино РИА Новости

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Возгорание автомобиля «Жигули» произошло в одном из гаражей по адресу Строительный проезд, 5А в районе Москвы Южное Тушино, один человек погиб. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

Площадь возгорания составила 100 квадратных метров, прибывшие на место пожарные локализовали и потушили огонь.

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«Дали локализацию, возгорание в гараже. Заявка поступила в 7:41. Один человек погиб», — сообщили в МЧС.

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Накануне крупный пожар вспыхнул в гараже на улице Луч в Жуковском, загорелась постройка, плотно прилегающая к жилому дому. На место выехали пять пожарных расчетов, площадь возгорания составила 60 квадратных метров.

Также в начале октября произошло возгорание в одном из московских хостелов. Прибывшие на место пожарные расчеты оперативно ликвидировали огонь и эвакуировали людей.

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