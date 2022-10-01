Эксклюзив 01 октября 2022, 19:38 Поделиться Telegram

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Viber Пожар вспыхнул в хостеле на Ярославской улице в Москве — источник Источник «360»: пожар вспыхнул в хостеле на Ярославской улице в Москве «360»

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Пожар вспыхнул в хостеле на Ярославской улице в Москве, сообщил источник «360» в экстренных службах города. По его данным, возгорание произошло в доме №10, корпус 5. Из окна четвертого этажа повалил густой черный дым.

С другой стороны здания открытое горение, уточнил собеседник «360». Людей эвакуируют. По предварительной информации, часть людей заблокированы внутри.

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Официально эти данные в ГУ МЧС и ГУ МВД пока не подтвердили. Все обстоятельства случившегося выясняются.

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UPD: источник сообщил, что пожарные ликвидировали открытое горение, работа по локализации и полной ликвидации пожара продолжается.

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