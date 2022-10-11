Пожар в гараже с газовыми баллонами вспыхнул в Жуковском | 360°

Эксклюзив 11 октября 2022, 15:21 Поделиться Telegram

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Viber Пожар в гараже с газовыми баллонами вспыхнул в Жуковском Пять пожарных расчетов прибыли на место пожара в гаражах в Жуковском

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Крупный пожар вспыхнул в гараже на улице Луч в Жуковском, сообщил источник «360». По его информации, постройка, где возникло возгорание, вплотную прилегает к жилому дому.

По неподтвержденным пока данным, в гараже, где вспыхнул огонь, хранятся газовые баллоны. В региональном ГУ МЧС подтвердили информацию о ЧП, уточнив, что на возгорание произошло на улице Луч, дом 15/1.

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«Там горят три сарая. <…> В 14:09 локализация на площади 60 квадратных метров. В 14:29 ликвидация открытого горения. Работают пять пожарных расчетов», — сказали в ведомстве.

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Информации о пострадавших спасателям не поступала. В распоряжении «360» появилось видео с места ЧП, на кадрах видны густые клубы дыма, которые поднимаются над зданием.

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