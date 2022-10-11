Пожар в гараже с газовыми баллонами вспыхнул в Жуковском | 360°

Все новости

Эксклюзив

11 октября 2022, 16:25

«Хулиганил, как все». Знакомые погибшей в Костроме школьницы — о ее возможном убийце

Мир

11 октября 2022, 16:24

США пересмотрят отношения с Саудовской Аравией после решения ОПЕК+ сократить добычу нефти

Реклама

Спецоперация

11 октября 2022, 16:23

Захарова обвинила Запад в призыве закрывать глаза на преступления киевских властей

Важное

11 октября 2022, 16:22

Победа России в конфликте на Украине станет поражением НАТО — Столтенберг

Подмосковье

11 октября 2022, 16:20

Сотрудники «Мострансавто» помогли женщине найти потерявшегося ребенка в Подольске

Подмосковье

11 октября 2022, 16:19

Названо количество свободных вакансий в Подмосковье

Мир

11 октября 2022, 16:19

НАТО не увидел признаков, что Россия намерена использовать ядерное оружие

Важное

11 октября 2022, 16:18

НАТО усилит помощь Украине для защиты объектов инфраструктуры

Подмосковье

11 октября 2022, 16:13

Подмосковье поделится опытом развития энергетики на международном форуме

Эксклюзив

11 октября 2022, 15:21

Пожар в гараже с газовыми баллонами вспыхнул в Жуковском

Пять пожарных расчетов прибыли на место пожара в гаражах в Жуковском

Читать 360tv в

Крупный пожар вспыхнул в гараже на улице Луч в Жуковском, сообщил источник «360». По его информации, постройка, где возникло возгорание, вплотную прилегает к жилому дому.

По неподтвержденным пока данным, в гараже, где вспыхнул огонь, хранятся газовые баллоны. В региональном ГУ МЧС подтвердили информацию о ЧП, уточнив, что на возгорание произошло на улице Луч, дом 15/1.

Реклама

«Там горят три сарая. <…> В 14:09 локализация на площади 60 квадратных метров. В 14:29 ликвидация открытого горения. Работают пять пожарных расчетов», — сказали в ведомстве.

Реклама

Информации о пострадавших спасателям не поступала. В распоряжении «360» появилось видео с места ЧП, на кадрах видны густые клубы дыма, которые поднимаются над зданием.

Пожары

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама