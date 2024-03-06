Происшествия 06 марта 2024, 07:59 Частный пансионат с 49 маломобильными постояльцами загорелся в Воронеже МЧС России: пожарные тушат частный пансионат в Воронеже РИА «Новости»

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Пожар произошел в частном пансионате в Воронеже, сообщила пресс-служба МЧС России. Крыша загорелась на площади 200 квадратных метров.

По информации главного управления МЧС по региону, на момент возгорания внутри находились 49 маломобильных постояльцев и три человека из персонала. Спасателям удалось эвакуировать всех в кратчайшие сроки.

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К 07:58 пожар локализовали. На месте трудятся 66 специалистов, применяя 24 спецмашины. Адрес пансионата не уточняется, в сводке ГУ МЧС по Воронежской области информации пока нет. Губернатор Александр Гусев сообщил, что все произошло в Коминтерновском районе, и указал на высокий профессионализм спасателей.

Утром 6 марта также случился крупный пожар на котельной Шагонарской ТЭЦ. По последним данным, пострадали 18 человек — предположительно, все они сотрудники предприятия. Состояние шестерых медики оценили как тяжелое, девятерых — как среднетяжелое. Еще 21 человека успешно эвакуировали. Последствия ЧП сняли на видео. Возгорание удалось локализовать на площади 50 «квадратов». Котлы не пострадали, однако центральное отопление отключили до вечера. В школах Шагонара отменили уроки.