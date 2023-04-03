Важное 03 апреля 2023, 09:23 Бывший глава поселка Акимовка пострадал при взрыве в Мелитополе — ТАСС ТАСС: бывший глава поселка Акимовка Зубарев пострадал при взрыве в Мелитополе РИА «Новости»

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Возглавлявший ранее поселок Акимовка Максим Зубарев пострадал при взрыве автомобиля в Мелитополе. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на экстренные службы. Глава Мелитопольского района Андрей Сигута в своем Telegram-канале назвал случившееся терактом.

«Сегодня <…> совершили теракт против главы Акимовского сельского поселения Максима Зубарева. Таким образом, они (представители киевского режима — прим. ред.) не прекращают попытки запугать мирное население», — написал он.

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Взрыв прогремел утром 3 апреля. По данным властей города, неизвестные взорвали автомобиль. Ранее сообщалось об одном пострадавшем, которому медики оказали первую помощь.

Накануне националисты атаковали Мелитополь с помощью ракет «Ольха»и снарядов из РСЗО HIMARS. В результате случившегося несколько человек пострадали. Одна женщина находится в тяжелом состоянии в реанимации.