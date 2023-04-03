Важное 03 апреля 2023, 08:46 Взрыв прогремел в центре Мелитополя — власти Администрация Мелитополя сообщила о взрыве машины в центре города и одном пострадавшем РИА «Новости»

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Взрыв произошел в центре Мелитополя Запорожской области утром 3 апреля. Об этом сообщили власти города в своем Telegram-канале.

«В городе был слышен звук взрыва», — сказано в сообщении.

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По предварительной информации, автомобиль взорвался на улице Богдана Хмельницкого, один человек пострадал. Врачи сейчас ему оказывают помощь, экстренные службы работают на месте ЧП. Все подробности случившегося уточняются.

Накануне, 2 апреля, ВСУ нанесли удар по Мелитополю снарядами из РСЗО HIMARS и ракетами «Ольха» с кассетными боеприпасами. В результате случившегося несколько человек пострадали, одной женщине провели операцию, она находится в реанимации.

Также повреждения получили локомотивный депо и многоквартирный жилой дом на улице Западно-Линейной. Член военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов высказал мнение, что националисты ударили кассетными боеприпасами для большего количества жертв.