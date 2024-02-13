Происшествия 13 февраля 2024, 16:03 Бывшего бойца ЧВК «Вагнер» объявили в розыск в России МВД России объявило в розыск сбежавшего в Норвегию экс-бойца ЧВК «Вагнер» РИА «Новости»

Читать 360tv в

МВД России объявило в розыск бывшего бойца ЧВК «Вагнер» Андрея Медведева, его разыскивают по уголовной статье. Это подтверждается материалами базы розыска.

В январе 2023 года уроженец Томской области незаконно пересек границу с Норвегией. При этом в сентябре того же года россиянин попытался вернуться на родину.

Реклама

В начале февраля 2024 года норвежские власти отказали Медведеву в убежище. Однако, как сообщило агентство Reuters, россиянина не планируют депортировать, поскольку ему грозит наказание за дезертирство.

СМИ писали, что отказ в убежище связан с нежеланием Норвегии обострять отношения с Украиной. Защита Медведева заявила, что намерена обжаловать это решение.

Ранее Россия объявила в розыск находящегося в Турции блогера Mellstroy — Андрея Бурима. В отношении него также завели уголовное дело в ОАЭ.