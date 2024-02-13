13 февраля 2024, 15:44
Объявленный в розыск блогер Mellstroy сбежал из ОАЭ из-за уголовного дела
Mash: объявленный в розыск в России блогер Mellstroy сбежал из ОАЭ в Турцию
Российский блогер Mellstroy (настоящее имя — Андрей Бурим) сбежал из ОАЭ в Турцию, когда против него в арабской стране возбудили уголовное дело из-за публичного оскорбления мусульманина. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
По данным издания, Бурим снимал видео в одном из местных клубов. На одном из них он назвал посетителя животным. Оскорбленный мужчина, увидев ролик в Сети, потребовал от Mellstroy извинений. Не получив их, он подал заявление в полицию.
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Буриму пришлось срочно покинуть ОАЭ и отправиться в Турцию. Теперь блогер стал фигурантом уголовных дел сразу в двух странах — в Белоруссии за уклонение от армии, в ОАЭ — за оскорбление гражданина. Кроме того, МВД России объявило его в розыск. Это подтверждается материалами базы розыска силового ведомства.
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Стример Mellstroy избил модель
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