Мир 07 февраля 2024, 11:01 Норвегия отказала в убежище бывшему командиру ЧВК «Вагнер» Медведеву РИА «Новости»

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Норвегия решила не предоставлять убежище экс-командиру ЧВК «Вагнер» Андрею Медведеву. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на адвоката Бринджульфа Ризнеса.

Решение приняли еще три недели назад. Иммиграционные власти сочли, что Медведев не является регулярным бойцом ВС России, «которого нельзя наказать за участие в регулярных боевых действиях». По словам адвоката, в РФ Андрея Медведева не депортируют, поскольку отправлять его обратно «слишком опасно» — ему может грозить наказание за дезертирство.

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Защита планирует обжаловать решение.

Бывшего командира ЧВК «Вагнер» задержали в январе 2023 года за незаконный переход границы с Россией в районе деревни Скройтнес. Позже он запросил убежище в Норвегии, однако иммиграционная служба долго тянула с ответом. СМИ предположили, что страна не хотела обострять отношения с Украиной. Появлялась информация о том, что Медведев передумал и хочет вернуться в Россию.