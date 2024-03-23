Эксклюзив 23 марта 2024, 11:00 «Была в зале, когда все началось». Пострадавшая — о теракте в Crocus City Hall Одна из пострадавших при теракте в Crocus City Hall получила ингаляционный ожог Dmitry Golubovich/Global Look Press

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Одна из пострадавших при теракте в Crocus City Hall находилась в концертном зале, когда началась стрельба. В беседе с «360» Екатерина С. рассказала, что сейчас находится в больнице.

«Я была в зале, когда все началось», — подчеркнула женщина, добавив, что рассказ о произошедшем вышел бы очень долгим.

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Екатерине придется минимум сутки провести в больнице. Сейчас она чувствует себя относительно неплохо.

«Пока буду находиться в больнице — по крайней мере, сутки. Мой диагноз — ингаляционный ожог первой степени», — поделилась собеседница «360».

По данным МЧС на 09:00 23 марта в списке госпитализированных после теракта в Crocus City Hall — 107 пострадавших. В результате стрельбы и произошедшего в здании концертного зала пожара погибли более 60 человек, в том числе трое детей.